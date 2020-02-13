В новом детском саду Ижевска почти полгода не было медкабинета

13 Февр. 2020 2020-02-13T05:51:11+03:00

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Открытый в августе 2019 года садик на улице Баранова в Ижевске до сих пор работал без медкабинета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Нарушение обнаружила в ходе проверки медицинского обслуживания детей прокуратора Ленинского района. Выяснилось, что медицинский кабинет не работал в связи с отсутствием лицензии на медицинскую деятельность.

По данному факту главврачу детской поликлиники №6 внесено представление об устранении нарушений. Документы на получение лицензии уже направлены в Минздрав Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU