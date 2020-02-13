Осужденные из Удмуртии сшили пижамы для воспитанников детского интерната

13 Февр. 2020 2020-02-13T07:38:05+03:00

110 комплектов одежды для сна изготовили в колонии №3

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Осужденные колонии №3 в Удмуртии сшили 110 теплых фланелевых пижам для детей из Большеучинской школы-интерната. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по республике.

Заказ на пошив детской одежды для сна принял центр трудовой адаптации ИК-3. С работой справились двое осужденных.

Всего на производстве в колонии трудится 80 человек. Они не только шьют, но и занимаются сельскохозяйственным производством, обработкой древесины и производством мебели.

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ИСТОЧНИК KP.RU