«В тестовом режиме»: в одном из автобусов Ижевска появился терминал самообслуживания

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:02:03+03:00

Он может выдавать билеты пассажирам, которые пользуются транспортными картами и электронными проездными

Изменить размер текста: A A

В Ижевске в одном из автобусов появился терминал самообслуживания, который может выдавать билет без участия кондуктора. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

- Терминал самообслуживания установлен на маршруте №29 в режиме эксперимента. Сейчас он выдает билеты пассажирам, которые пользуются транспортными картами с тарифом «Электронный кошелек» и электронными проездными. Позже планируется подключить к нему оплату по банковской карте, - сообщает пресс-служба.

Такой терминал поможет решить проблему в ситуации, когда кондуктор не успевает выдать всем пассажирам билеты.

По итогам эксперимента ИПОПАТ направит разработчику пожелания и замечания. Появятся ли такие терминалы в других автобусах, пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В 2020 году в автобусах Ижевска появится система распознавания лиц. «Комсомолка» ответила на главные вопросы о нововведении.

В ижевских автобусах тестировали систему распознавания лиц пассажиров.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU