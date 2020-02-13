«В тестовом режиме»: в одном из автобусов Ижевска появился терминал самообслуживания
В Ижевске в одном из автобусов появился терминал самообслуживания, который может выдавать билет без участия кондуктора. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.
- Терминал самообслуживания установлен на маршруте №29 в режиме эксперимента. Сейчас он выдает билеты пассажирам, которые пользуются транспортными картами с тарифом «Электронный кошелек» и электронными проездными. Позже планируется подключить к нему оплату по банковской карте, - сообщает пресс-служба.
Такой терминал поможет решить проблему в ситуации, когда кондуктор не успевает выдать всем пассажирам билеты.
По итогам эксперимента ИПОПАТ направит разработчику пожелания и замечания. Появятся ли такие терминалы в других автобусах, пока неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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