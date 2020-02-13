Полицейскими в Удмуртии ликвидирована нарколаборатория
В Удмуртии полицейские ликвидировали нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии в одном из садовых массивов задержали двоих местных жителей. При досмотре у них было обнаружены синтетические наркотики. В ходе обследования садового дома было обнаружено 547 граммов вещества, а также приспособления и реактивы для изготовления наркотиков, - сообщает пресс-служба.
Установлено, что в оборудованной лаборатории злоумышленники изготавливали запрещенные вещества и в последующем сбывали через интернет.
На данный момент возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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