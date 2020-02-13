Как порыв в районе улицы Холмогорова скажется на платежках ижевчан?
Не так давно на улице Смоленской произошел порыв: район улицы Холмогорова затопило водой. Ижевчане из близлежащих домов интересуются, не ляжет ли оплата «разлившегося» ресурса на их плечи и сделают ли им перерасчет из-за того, что было отключение.
- Я плачу по нормативу. Сделают ли мне перерасчет? - интересуется Ксения.
Как нам пояснили в управлении ЖКХ администрации города, утечки холодной воды - это расходы «Ижводоканала», и жители за это платить на будут.
Без ресурса из-за порыва остался только дом №45 по ул. Холмогорова. В управлении подчеркнули, что перерыв в подаче воды не превысил норму, поэтому оснований для перерасчета нет.
Однако в здании есть общедомовый счетчик, по которому производят начисления. Если воды не было, то не будет и начислений.
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Порыв на Холмогорова в Ижевске .
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ИСТОЧНИК KP.RU
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