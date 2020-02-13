2020-02-13T14:43:20+03:00
Общество

Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем в 2 раза в 2019 году

С Tele2 работают все банковские операторы: «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и «ВТБ Мобайл»
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За последние три года Tele2 стала настоящей «фабрикой» MVNO. Всего на сети Tele2 сейчас работает больше 20 виртуальных операторов. Общее число их абонентов в 2019 году выросло на 115% до 3,75 млн. Выручка Tele2 от «фабрики» MVNO увеличилась на 133% год к году.

В 2019 году Tele2 вышла в новые сегменты рынка. В октябре компания подписала меморандум о сотрудничестве с Томским государственным университетом. Документ предполагает создание первого в России университетского MVNO и участие студентов в проекте. Также в 2019 году Tele2 начала работать в М2М-сегменте и заключила договор о создании MVNO для АО «Глонасс».

В сентябре прошлого года на сети Tele2 начал работать третий банковский оператор «ВТБ Мобайл». В целом сегмент банковских MVNO в 2019 году рос быстрее рынка. Количество их клиентов увеличилось в 6,5 раза год к году. В партнерстве с Tele2 сейчас работают все существующие на рынке банковские операторы: «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и «ВТБ Мобайл». На MVNO банков приходится более половины абонентов виртуальных операторов, работающих на сети Tele2.

Согласно исследованию агентства «ТМТ Консалтинг», в прошлом году абонентская база российских виртуальных операторов выросла на 3 млн клиентов. При этом 66% из них пришлось на долю партнеров Tele2. Общий объем рынка MVNO эксперты «ТМТ Консалтинг» оценивают в 10 млн абонентов, а прирост за 2019 год – в 40%.

В прошлом году Tele2 обошла ведущие телеком-компании разных стран и получила награду как лучший мировой хост-оператор MVNO на Всемирном конгрессе виртуальных операторов. Лидерство Tele2 в этом направлении стало возможным благодаря работе платформы MVNE, которая позволяет быстро и с минимальными затратами запускать MVNO-проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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