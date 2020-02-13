2020-02-13T16:43:05+03:00
Спорт

«Тренируюсь по 12 часов»: Алина Загитова рассказала о планах на будущее

Также в интервью рассказала, куда она хочет поступать
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/tatler_russiaФото: instagram.com/tatler_russia
Изменить размер текста:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью журналу Tatler* рассказала о планах на будущее. Об этом сообщает портал sport24.ru.

- Сейчас я взяла небольшую паузу и не выступаю на соревнованиях. Но продолжаю тренироваться в «Хрустальном» по 12 часов в день. Параллельно участвую в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», в котором она доверила мне главную роль. И готовлюсь к поступлению в Российский государственный университет физической культуры. Хочу отучиться на тренера и, как Этери Георгиевна, воспитывать новых чемпионов, - отметила Алина Загитова.

В инстаграме самого журнала, на обложке которого оказались сразу четыре участницы группы Этери Тутберидзе также проанонсировали выход интервью.

- Юные чемпионки из Team Tutberidze** рассказали перед Чемпионатом мира по фигурному катанию в Монреале, что значит работать надеждой многострадального российского спорта, - написали на официальной странице журнала.

*Татлер

**Тим Тутберидзе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Японские журналисты сняли фильм об олимпийской чемпионке Алине Загитовой, побывав в ее школе в Ижевске.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на чемпионате мира 2019 года .

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Тренируюсь по 12 часов»: Алина Загитова рассказала о планах на будущее
Ижевчанин угрожал пистолетом предпринимателю
Нерегулируемый пешеходный переход появится в Ижевске
Тело 25-летнего жителя Удмуртии было обнаружено в арендованной квартире
Врачам в Удмуртии запретили предлагать родителям отказаться от ребенка с синдромом Дауна
Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем в 2 раза в 2019 году
Под предлогом снятия порчи пенсионерка из Ижевска лишилась более 60 тысяч рублей
Как продвигается строительство нового корпуса Нацбиблиотеки Удмуртии
Ранее судимого жителя Удмуртии обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью
В 2020 году отремонтируют дорогу, соединяющую Удмуртию и Татарстан
Полицейскими в Удмуртии ликвидирована нарколаборатория
«В тестовом режиме»: в одном из автобусов Ижевска появился терминал самообслуживания
Как порыв в районе улицы Холмогорова скажется на платежках ижевчан?
В зоопарке Удмуртии появился на свет детеныш альпака
Безопасность теплосетей в подвальных помещениях проверяют в Ижевске
«Ижсталь» обыграла команду из Орска
Датабанк установил первый в Удмуртии терминал для пожертвований
Осужденные из Удмуртии сшили пижамы для воспитанников детского интерната
Житель Ижевска в течение девяти месяцев избивал троих детей гражданской супруги
Жители Удмуртии смогут создать логотип для национального праздника «Гербер»