«Тренируюсь по 12 часов»: Алина Загитова рассказала о планах на будущее
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью журналу Tatler* рассказала о планах на будущее. Об этом сообщает портал sport24.ru.
- Сейчас я взяла небольшую паузу и не выступаю на соревнованиях. Но продолжаю тренироваться в «Хрустальном» по 12 часов в день. Параллельно участвую в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», в котором она доверила мне главную роль. И готовлюсь к поступлению в Российский государственный университет физической культуры. Хочу отучиться на тренера и, как Этери Георгиевна, воспитывать новых чемпионов, - отметила Алина Загитова.
В инстаграме самого журнала, на обложке которого оказались сразу четыре участницы группы Этери Тутберидзе также проанонсировали выход интервью.
- Юные чемпионки из Team Tutberidze** рассказали перед Чемпионатом мира по фигурному катанию в Монреале, что значит работать надеждой многострадального российского спорта, - написали на официальной странице журнала.
*Татлер
**Тим Тутберидзе
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова на чемпионате мира 2019 года .
ИСТОЧНИК KP.RU
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