Ведунья и нумеролог рассказали, что ждет ижевчан в магическую дату 20.02.2020

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:42:03+03:00

Такое сочетание цифр бывает раз в тысячу лет

Изменить размер текста: A A

2020 год богат на красивые даты! Впереди ижевчан ждет 20.02.2020 – такое сочетание цифр бывает раз в тысячу лет. Некоторые верят, что дата по-настоящему магическая. «Комсомолка» пообщалась с нумерологом, ведуньей и психологом и узнала, так ли это на самом деле.

— Дата формирует число 8, в нумерологии это число денег, — рассказывает Аида Помыткина, ижевский нумеролог и психолог. — И, конечно, у людей это вызывает некий ажиотаж: как привлечь финансы, как усилить всевозможные активы. Это хорошее время для ведения переговоров и заключения сделок, которые приумножат богатство и принесут свои плоды. В дате много двоек, которые являются символом парности.

— Это союзы, партнерство, браки. Эта дата — задел к тому, что в паре все будет складываться благоприятно, — подчеркивает Аида Помыткина. — А с психологической точки зрения, такая дата — это возможность для человека начать что-то новое, дать себе возможность отбросить старое и включить новые привычки в свою жизнь. Когда есть такое магическое сочетание, оно подвигает нас на более активные решения, которые мы не совершали раньше.

Нумеролог Мила Эльман считает, что этот день может поспособствовать укреплению здоровья, все процедуры пойдут на укрепление и стабилизацию состояния. Дата несет в себе равновесие.

— В этот день фаворитами будут: авторитет, сила, лидерство, потребность в организованности и структуре, надежность, устойчивость, порядок. Вообще 2020 год это год для прекрасного события – замужества/женитьба, год существенных изменений в жизни. Вероятна стабилизация событий в области финансов, семейных отношений и здоровья. Следует избегать опрометчивости и необдуманности действий, - уверяет Мила Эльман.

По словам Ирины Богдановой, финалиста Международной битвы экстрасенсов, не бывает плохих дат и плохих цифр. Это всего лишь эмоциональная оценка, присущая человеку. Поэтому лучше всего просто радоваться и наслаждаться жизнью!

— Это время, когда сам Бог велел, работать с отношениями. Молодые люди будут больше общаться, смогут найти себе пару, потому что их будет тянуть друг к другу и будут идти отличнейшие контакты. Люди перестанут бояться контактов с противоположным полом.

Отметим, что несмотря на будний день 20 февраля хотят заключить брак 67 пар, из них 26 – в Ижевске, 41 – по всей Удмуртии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Астролог рассказала, что ждет ижевчан в Новом 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU