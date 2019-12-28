Астролог рассказала, что ждет ижевчан в Новом 2020 году
Буквально несколько дней осталось до начала Нового 2020 года, года металлической крысы. Астролог Эльза Абзалова в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) рассказала, что ждет ижевчан в следующем году.
Также астролог рассказала, в чем встретить год металлической крысы, что приготовить и чего лучше не делать в год крысы.
Каким знакам зодиака 2020 год принесет удачу, а каким - стоит подготовиться к испытаниям?
Овнам лучше не нарываться на конфликт в июле-августе, а творческим людям в следующем году точно повезет и они смогут добиться больших успехов.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- "Если Алина Загитова не едет сама на чемпионат России по фигурному катанию, то мы привезем ее сами": подумали болельщики и записали видеообращение к чемпионке.
- Из-за плохих дорог в 2019 году в Ижевске произошло почти 300 ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»