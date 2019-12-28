2019-12-28T13:27:23+03:00
Общество

Астролог рассказала, что ждет ижевчан в Новом 2020 году

А также дала советы, чего лучше не делать в год металлической крысы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Буквально несколько дней осталось до начала Нового 2020 года, года металлической крысы. Астролог Эльза Абзалова в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) рассказала, что ждет ижевчан в следующем году.

Также астролог рассказала, в чем встретить год металлической крысы, что приготовить и чего лучше не делать в год крысы.

Каким знакам зодиака 2020 год принесет удачу, а каким - стоит подготовиться к испытаниям?

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Овнам лучше не нарываться на конфликт в июле-августе, а творческим людям в следующем году точно повезет и они смогут добиться больших успехов.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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