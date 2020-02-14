Жителя Оренбургской области нашли в Удмуртии мертвым
В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- В полицию поступило сообщение о пропаже 45-летнего жителя Оренбургской области. Родственники рассказали, что он уехал в Удмуртию на заработки, после чего пропал. Полиция выяснила, что мужчина во время работы познакомился с 61-летним обвиняемым и переехал к нему жить. Оба мужчины злоупотребляли алкоголем. В январе между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего ножом, - сообщает пресс-служба.
В результате полученных ранений мужчина скончался. Обвиняемый завернул тело в палас и перетащил в сарай, а сам уехал жить к родственникам.
Следственно-оперативной группой было обнаружено тело в сарае, также в ходе осмотра места происшествия был изъят нож. На данный момент обвиняемый находится под стражей, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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