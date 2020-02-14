2020-02-14T15:36:28+03:00
Происшествия

Жителя Оренбургской области нашли в Удмуртии мертвым

Потерпевшего начали искать родственники
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- В полицию поступило сообщение о пропаже 45-летнего жителя Оренбургской области. Родственники рассказали, что он уехал в Удмуртию на заработки, после чего пропал. Полиция выяснила, что мужчина во время работы познакомился с 61-летним обвиняемым и переехал к нему жить. Оба мужчины злоупотребляли алкоголем. В январе между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего ножом, - сообщает пресс-служба.

В результате полученных ранений мужчина скончался. Обвиняемый завернул тело в палас и перетащил в сарай, а сам уехал жить к родственникам.

Следственно-оперативной группой было обнаружено тело в сарае, также в ходе осмотра места происшествия был изъят нож. На данный момент обвиняемый находится под стражей, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Итак, пятница! А это значит на очереди традиционный прогноз погоды на долгожданные выходные! Кажется, в феврале погода немного успокоилась и сильных скачков в конце недели ждать не стоит.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как быстро должны ремонтировать ямы на дорогах в Ижевске
Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder
Жителя Оренбургской области нашли в Удмуртии мертвым
Глава Удмуртии Александр Бречалов планирует сдать пробный ЕГЭ
4-летняя девочка и 60-летний мужчина погибли в ДТП в Удмуртии
Ижевск оказался одним из самых романтических среди крупнейших городов России
Какая погода ждет ижевчан в выходные
У жителя Удмуртии изъяли «Ауди» за 29 неоплаченных штрафов
Удмуртия вошла в число регионов, где увеличилось число разводов
Полицейские задержали 30-летнего ижевчанина, который организовал в своей квартире наркопритон
«Уклониста» от армии из Удмуртии оштрафовали
На трассе Удмуртии иномарка насмерть сбила пешехода
Ведунья и нумеролог рассказали, что ждет ижевчан в магическую дату 20.02.2020
Общая сумма финансирования для ремонта дорог в Удмуртии в 2020 году составляет 1,565 млрд рублей
Ижевчанина, который угрожал убийством врачу скорой помощи, осудят
«Это же сенсация»: В эфире Первого канала показали «Острый репортаж» про Ижевск
Директор «управляйки» в Ижевске останется под стражей еще два месяца
Что делать ижевчанам, если при записи в 1 класс ребенку не хватает места?