Какая погода ждет ижевчан в выходные
В Ижевске в выходные температура за окном не сильно будет отличаться от будних дней. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.
Так, в субботу, 15 февраля, днем ожидается -6…-4 градуса, ночью -11…-10 градусов, пройдет небольшой снег и будет пасмурно.
В воскресенье, 16 февраля, днем ожидается -8…-6 градусов, ночью -7…-6 градусов, будет пасмурно, утром пройдет небольшой снег.
На следующей неделе ожидается небольшое потепление до 0...-5 градусов, снежная и ветреная погода. На дорогах прогнозируются снежные заносы, гололедица. По предварительному прогнозу в ночь на вторник ветер и снег усилятся.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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