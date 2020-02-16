Ижевчанку подозревают в краже денег у собственного деда

16 Февр. 2020 2020-02-16T08:39:42+03:00

Теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы

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В Ижевске 19-летнюю девушку подозревают в краже денег у собственного деда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Установлено, что подозреваемая установила на телефон 68-летнего мужчины «Мобильный банк». В середине января текущего года злоумышленница перевела 1500 рублей на счет подруги. Та сняла деньги и передала нерадивой внучке.

Подозреваемая уже задержана. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU