Ижевчанку подозревают в краже денег у собственного деда
В Ижевске 19-летнюю девушку подозревают в краже денег у собственного деда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Установлено, что подозреваемая установила на телефон 68-летнего мужчины «Мобильный банк». В середине января текущего года злоумышленница перевела 1500 рублей на счет подруги. Та сняла деньги и передала нерадивой внучке.
Подозреваемая уже задержана. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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