Памятник композитору Чайковскому появится в Ижевске

16 Февр. 2020 2020-02-16T09:43:49+03:00

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Памятник великому композитору Петру Чайковскому появится в Ижевске. Торжественное открытие состоится 7 мая 2020 в честь 180-летия со дня рождения Петра Ильича.

Отметим, что фигура уже отлита, а фундамент для нее подготовили на площади у железнодорожного вокзала. Памятник создал скульптор Владимир Овчинников, а инициатором установки выступил президент правления культурного наследия «Русский мир» Алексей Зорин.

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ИСТОЧНИК KP.RU