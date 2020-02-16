Памятник композитору Чайковскому появится в Ижевске
Фигура уже отлита
Фото: yarodom.livejournal.com
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Памятник великому композитору Петру Чайковскому появится в Ижевске. Торжественное открытие состоится 7 мая 2020 в честь 180-летия со дня рождения Петра Ильича.
Отметим, что фигура уже отлита, а фундамент для нее подготовили на площади у железнодорожного вокзала. Памятник создал скульптор Владимир Овчинников, а инициатором установки выступил президент правления культурного наследия «Русский мир» Алексей Зорин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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