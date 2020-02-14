Ижевск оказался одним из самых романтических среди крупнейших городов России

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:20:43+03:00

Интерес к подаркам для второй половины по сравнению с январем увеличился в 4 раза

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Ижевчане активно готовятся ко Дню всех влюбленных - анализ поисковых запросов показал, что подарки, в которых упоминается «14 февраля» в 12 раз популярнее презентов, которые искали пользователи в январе 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Авито.

Столица Удмуртии оказалась на третьем месте рейтинга крупнейших городов, где спрос на подарки перед 14 февраля увеличился в 4 раза. Предложение за этот период также увеличилось - на 60%.

В начале февраля интерес россияне проявляли к игрушкам, средняя цена которых составила почти 1 500 рублей за товар. На втором месте цветы со средним ценником 2 300 рублей за букет. Замыкает тройку лидеров набор «шоколад и шампанское», который в среднем стоит чуть более 1 000 рублей. Дороже всего из 10 самых популярных подарков ко Дню всех влюбленных обойдутся ювелирные украшения - их средняя цена составляет 10 800 рублей.

Кстати, наименьший интерес к празднику отмечен в Саратове и Барнауле.

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ИСТОЧНИК KP.RU