2020-02-16T10:15:33+03:00
Общество

Самец рыси из Ижевска нашел московскую невесту

Пару уже заселили в один вольер
Анастасия Волкова
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ФОТО: PIxabayФОТО: PIxabay
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В зоопарке Челябинска образовалась пара хищных животных. Самец Персей из Ижевска и самка Пятнышко теперь живут в одном вольере. Сотрудники учреждения надеются на скорое пополнение в семействе, пишет «АиФ-Челябинск».

Напомним, что молодого рысенка привезли из ижевского зоопарка в прошлом году, а его невесту – из Москвы 2 года назад. Парочка быстро подружилась, и вскоре специалисты заселили их в один вольер. Сначала в зоопарке боялись, что семейные отношения не сложатся: рыси чаще всего живут поодиночке. Однако опасения не подтвердились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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