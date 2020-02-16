Самец рыси из Ижевска нашел московскую невесту

16 Февр. 2020 2020-02-16T10:15:33+03:00

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В зоопарке Челябинска образовалась пара хищных животных. Самец Персей из Ижевска и самка Пятнышко теперь живут в одном вольере. Сотрудники учреждения надеются на скорое пополнение в семействе, пишет «АиФ-Челябинск».

Напомним, что молодого рысенка привезли из ижевского зоопарка в прошлом году, а его невесту – из Москвы 2 года назад. Парочка быстро подружилась, и вскоре специалисты заселили их в один вольер. Сначала в зоопарке боялись, что семейные отношения не сложатся: рыси чаще всего живут поодиночке. Однако опасения не подтвердились.

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ИСТОЧНИК KP.RU