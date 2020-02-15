Животных вакцинируют от бешенства в неблагополучном районе Ижевска

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:13:53+03:00

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В Ленинском районе, который признали неблагополучным по бешенству, вакцинируют животных. Ранее на улице Областной обнаружили больную бешенством собаку. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии по Удмуртии.

Всего прививки поставили 211 животным. При осмотре и сборе анамнеза не выявили тех, кто контактировал с бешеной собакой.

В ГУ ветеринарии напоминают, что владельцы обязаны ставить питомцам прививки от бешенства. Это можно сделать бесплатно на Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU