Животных вакцинируют от бешенства в неблагополучном районе Ижевска
В Ленинском районе, который признали неблагополучным по бешенству, вакцинируют животных. Ранее на улице Областной обнаружили больную бешенством собаку. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии по Удмуртии.
Всего прививки поставили 211 животным. При осмотре и сборе анамнеза не выявили тех, кто контактировал с бешеной собакой.
В ГУ ветеринарии напоминают, что владельцы обязаны ставить питомцам прививки от бешенства. Это можно сделать бесплатно на Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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