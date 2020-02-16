Ижевчанин победил в «Своей игре» на НТВ

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:37:57+03:00

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Ижевчанин Рустем Юсупов стал победителем «Своей игры» (0+). Выпуск интеллектуальной телевикторины вышел 15 февраля в эфире НТВ.

Рустем, удмуртский предприниматель, проиграл в первом раунде. После перерыва он смог собраться и вышел в лидеры, но тут же потерял все накопленное – пошел ва-банк и ошибся. Третий раунд оказался решающим – Рустем вышел вперед с большим преимуществом. В итоге, выиграл представительниц Санкт-Петербурга и Ярославля.

Эта победа позволила ижевчанину продолжать борьбу в новом турнире.

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ИСТОЧНИК KP.RU