Ижевчанин победил в «Своей игре» на НТВ
Ижевчанин Рустем Юсупов стал победителем «Своей игры» (0+). Выпуск интеллектуальной телевикторины вышел 15 февраля в эфире НТВ.
Рустем, удмуртский предприниматель, проиграл в первом раунде. После перерыва он смог собраться и вышел в лидеры, но тут же потерял все накопленное – пошел ва-банк и ошибся. Третий раунд оказался решающим – Рустем вышел вперед с большим преимуществом. В итоге, выиграл представительниц Санкт-Петербурга и Ярославля.
Эта победа позволила ижевчанину продолжать борьбу в новом турнире.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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