Около 200 участников и перекрытые улицы: зимний велопарад прошел в Ижевске

16 Февр. 2020 2020-02-16T12:11:39+03:00

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15 февраля в Ижевске прошел пятый зимний велопарад. На него собрались около 200 любителей и профессионалов данного направления. «Комсомолка» узнала, сколько километров преодолела велоколонна и какую радостную новость узнали участники.

На время движения были перекрыты автодороги – всего около 3 километров. К колонне присоединился заместитель главы Администрации по социальной политике Дмитрий Чистяков.

- Глава серьезно относится к нашему сообществу и, я думаю, в ближайшие дни планирует встречу с представителями велосообщества для того, чтобы обсудить вопрос развития велосипедных дорожек в городе Ижевске. Хотелось, чтобы вы подключились к этому диалогу, потому что от вас зависит, как будет, с точки зрения велосипедного движения развиваться наш любимый город и я считаю, что мы с вами сможем достигнуть того, что у нас с вами будут самые протяженные, самые классные велосипедные дорожки, а число участников подобных парадов будет в десятки и сотни раз больше.

На велопарад приехали и с других городов. Например, из Воткинска.

- Я приехал на велопарад целенаправленно, потому что очень уважаю велосипед как транспорт. Ценю его маневренность, мобильность, то, что это такая большая велосемья. Люди относятся к велосипеду зимой как к чему-то необычному, но существует много разных вариаций велосипедов. Для меня велосипед зимой, если относительно теплая погода, вполне нормальное явление. В зимних велопарадах еще не участвовал, но участвовал в майском в том году — поделился Михаил.

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ИСТОЧНИК KP.RU