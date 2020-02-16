«Совесть не позволяет сидеть и ничего не делать»: японцы сняли фильм про уроженку Ижевска Алину Загитову

16 Февр. 2020 2020-02-16T15:14:00+03:00

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Документальный фильм был снят в ледовом дворце «Хрустальный», где сейчас Алина старательно катает программу. Не все получается: на выполнении некоторых элементов спортсменка падает и не может сдержать эмоций – ударяет по льду и, кажется, плачет. Но упорно продолжает тренироваться.

В какой-то момент на льду появляется Этери Тутберидзе и дает наставления воспитаннице. Слухи о разладе спортсменки с тренерским составом и вправду оказались лишь слухами.

- Я не понимала, для чего... – говорит Алина. - А сейчас я могу сказать, что соскучилась по катанию. Это получилось достаточно быстро, я даже и не думала, что это случится настолько быстро.

На вопрос, думает ли спортсменка возвращаться в профессиональный спорт, олимпийская чемпионка, вздыхая, отвечает:

- Сложный вопрос. Я еще пока для себя не решила. Но абсолютно точно могу сказать, что я хочу довести свою программу до совершенной версии. Чтобы не потерять форму. И мне как-то совесть, наверное, уже не позволяет сидеть и ничего не делать.. Для этого хочется всегда что-то делать...Это уже привычка спортсмена. Так, чтобы у меня....чтоб это было, знаете, не то же самое, что у меня было... хочу разучить новые элементы. На следующий сезон я попытаюсь выйти на новый уровень и вернуться к соревнованиям. Спасибо за то, что вы в меня верите и поддерживаете меня. Я попытаюсь и сделаю все, что от меня зависит, чтобы на следующий сезон выйти на соревнования и радовать своими прокатами.

Что ж, болельщики с нетерпением ждут!

Японский фильм о фигуристке из Ижевска Алине Загитовой.Алина Загитова. Док. фильм "Королева Загитова: правда о карьере" (Япония, 16/02/2020) [HD1080]

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ИСТОЧНИК KP.RU