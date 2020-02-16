2020-02-16T15:32:36+03:00
Общество

Житель Удмуртии напал на следователя

Он замахнулся на женщину металлическим стулом
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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В Удмуртии возбудили уголовное дело против 41-летнего жителя Малой Пурги. Он подозревается в нападении на женщину-следователя, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета России.

Инцидент произошел 18 декабря прошлого года. Обвиняемого доставили в отдел полиции за мелкое хулиганство. Во время составления административного протокола, мужчина начал вести себя агрессивно, ругаться матом и нарушать порядок. Следователь сделала ему замечание, а злоумышленник схватил металлический стул и замахнулся им на женщину. Сотрудники полиции пресекли его действия.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Отметим, что ранее преступник уже был судим за угрозу убийством.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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