Житель Удмуртии напал на следователя
В Удмуртии возбудили уголовное дело против 41-летнего жителя Малой Пурги. Он подозревается в нападении на женщину-следователя, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета России.
Инцидент произошел 18 декабря прошлого года. Обвиняемого доставили в отдел полиции за мелкое хулиганство. Во время составления административного протокола, мужчина начал вести себя агрессивно, ругаться матом и нарушать порядок. Следователь сделала ему замечание, а злоумышленник схватил металлический стул и замахнулся им на женщину. Сотрудники полиции пресекли его действия.
Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Отметим, что ранее преступник уже был судим за угрозу убийством.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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