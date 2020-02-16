2020-02-16T16:02:13+03:00
Общество

Зоопарк Удмуртии перейдет на весенний режим

Время его работы увеличится на час
Анастасия Волкова
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ФОТО: Амир ЗАКИРОВФОТО: Амир ЗАКИРОВ
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Зоопарк Удмуртии перейдет на весенний режим. Время работы зверинца увеличится на час, сообщается на официальном сайте учреждения.

С 17 февраля зоопарк можно будет посетить с 9:00 до 17:00. Это связано с увеличением светового дня.

Напомним, что ранее зверинец был открыт только до 16:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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