Зоопарк Удмуртии перейдет на весенний режим
Время его работы увеличится на час
ФОТО: Амир ЗАКИРОВ
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Зоопарк Удмуртии перейдет на весенний режим. Время работы зверинца увеличится на час, сообщается на официальном сайте учреждения.
С 17 февраля зоопарк можно будет посетить с 9:00 до 17:00. Это связано с увеличением светового дня.
Напомним, что ранее зверинец был открыт только до 16:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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