16 Февр. 2020 2020-02-16T16:02:13+03:00

Время его работы увеличится на час

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Зоопарк Удмуртии перейдет на весенний режим. Время работы зверинца увеличится на час, сообщается на официальном сайте учреждения.

С 17 февраля зоопарк можно будет посетить с 9:00 до 17:00. Это связано с увеличением светового дня.

Напомним, что ранее зверинец был открыт только до 16:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU