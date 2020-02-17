Пешеходный переход на ул. Щорса появится в Ижевске

17 Февр. 2020 2020-02-17T06:07:10+03:00

Его организуют в целях безопасности

Изменить размер текста: A A

В Ижевске городские власти приняли решение об установке нового пешеходного перехода по ул. Щорса, в районе дома №21 на Холмагорова. Такое постановление 12 февраля подписал глава города Олег Бекмеметьев.

Городские службы должны установить там дорожные знаки и нанести разметку.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

10 минут лежала на холодном снегу: девочка из Ижевска оказалась в гипсе из-за падения на скользком тротуаре

ИСТОЧНИК KP.RU