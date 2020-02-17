2020-02-17T06:07:10+03:00
Общество

Пешеходный переход на ул. Щорса появится в Ижевске

Его организуют в целях безопасности
Дмитрий Бикин
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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В Ижевске городские власти приняли решение об установке нового пешеходного перехода по ул. Щорса, в районе дома №21 на Холмагорова. Такое постановление 12 февраля подписал глава города Олег Бекмеметьев.

Городские службы должны установить там дорожные знаки и нанести разметку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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