Пешеходный переход на ул. Щорса появится в Ижевске
Его организуют в целях безопасности
Фото: Яндекс.Карты
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В Ижевске городские власти приняли решение об установке нового пешеходного перехода по ул. Щорса, в районе дома №21 на Холмагорова. Такое постановление 12 февраля подписал глава города Олег Бекмеметьев.
Городские службы должны установить там дорожные знаки и нанести разметку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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