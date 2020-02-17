2020-02-17T06:37:17+03:00
Происшествия

Жителя Ижевска осудят за ДТП, в котором пострадала его жена

Он управлял автомобилем пьяный
Дмитрий Бикин
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Фото: Ильяс БекмансуровФото: Ильяс Бекмансуров
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Прокуратура Устиновского района Ижевска направила в суд обвинительное заключение по угловному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в пьяной езде, из-за которой травмы получила его супруга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– Установлено, что 12 октября 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по участку проезжей части со скоростью около 100 км/час, , – говорится в сообщении. – На переднем пассажирском сиденье сидела супруга обвиняемого, не пристегнутая ремнями безопасности. Водитель совершил наезд на здание тяговой подстанции №23 МУЛ «ИжГорЭлектроТранс». В результате, пассажир автомобиля получила тяжелые травмы, до настоящего времени находится на лечении, в сознание не приходила.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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