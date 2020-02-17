2020-02-17T06:16:23+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии взломал сайт пединститута

Отделался штрафом
Дмитрий Бикин
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Суд в Удмуртии рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Ярского района. Его обвиняли в использовании вредоносных компьютерных программ, об этом сообщила пресс-служба прокуратруы республики.

Как установило следствие, молодой человек купил программу, «предназначенную для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации». В декабре 2018 он с ее помощью взломал сайт Глазовского пединститута им. Короленко.

- Как пояснил обвиняемый, сделал это с целью проверки работоспособности программы. Никаких изменений в содержание сайта не вносил, - говорится в сообщении.

В итоге суд принял решение о прекращении уголовного дела и назначении штрафа в размере 7 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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