Житель Удмуртии взломал сайт пединститута
Суд в Удмуртии рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Ярского района. Его обвиняли в использовании вредоносных компьютерных программ, об этом сообщила пресс-служба прокуратруы республики.
Как установило следствие, молодой человек купил программу, «предназначенную для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации». В декабре 2018 он с ее помощью взломал сайт Глазовского пединститута им. Короленко.
- Как пояснил обвиняемый, сделал это с целью проверки работоспособности программы. Никаких изменений в содержание сайта не вносил, - говорится в сообщении.
В итоге суд принял решение о прекращении уголовного дела и назначении штрафа в размере 7 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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