Биатлонистка из Удмуртии заняла третье место на этапе кубка IBU
Ульяна Кайшева заняла третье место на этапе кубка IBU (вторая по рангу международная серия соревнований по биатлону). Уроженка Можги в итальянском Мартелле принимала участие в гонке преследования.
Спорсменка стартовала с 23-го места, допустила один промах на огневом рубеже и только соотечественнице Евгении Павловой и шведке Элизабет Оберг, победившей почти с минутным преимуществом.
Руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев вчера сказал, что не исключает возможности вызова Ульяны на чемпионат мира, который так же начался в Италии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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