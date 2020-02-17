Биатлонистка из Удмуртии заняла третье место на этапе кубка IBU

17 Февр. 2020 2020-02-17T07:24:54+03:00

У нее еще есть шанс попасть на чемпионат мира

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Ульяна Кайшева заняла третье место на этапе кубка IBU (вторая по рангу международная серия соревнований по биатлону). Уроженка Можги в итальянском Мартелле принимала участие в гонке преследования.

Спорсменка стартовала с 23-го места, допустила один промах на огневом рубеже и только соотечественнице Евгении Павловой и шведке Элизабет Оберг, победившей почти с минутным преимуществом.

Руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев вчера сказал, что не исключает возможности вызова Ульяны на чемпионат мира, который так же начался в Италии.

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ИСТОЧНИК KP.RU