ХК «Ижсталь» на выезде обыграла команду из Кургана

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:35:12+03:00

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16 февраля хоккеисты «Ижстали» обыграли команду из Кургана «Зауралье». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Открыли счет игроки из столицы Удмуртии, на гол соперник смог ответить только в третьем периоде. Но сталевары не собирались сдаваться, и победная шайба залетела в ворота «Зауралья» на 53 минуте встречи.

- Тяжелый матч. Мы рады этой победе на характере. Много удалялись, но выстояли – честь и хвала ребятам. Вратарь сегодня подтаскивал, много шайб ловили на себя полевые игроки. Не было почти большинства у нас, но разок нам его дали и мы реализовали. На терпении была добыта эта победа. Спасибо ребятам, всех ижевских болельщиков поздравляю с победой, - отметил главный тренер команды Рамиль Сайфуллин.

Лучшим игроком матча признали автора победной шайбы Алексея Виноградова, ему вручили макет автомата Калашникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU