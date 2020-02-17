2020-02-17T08:29:55+03:00
Общество

Из-за ремонта теплосетей в Ижевске ограничат движение по нескольким улицам

Работы пройдут с 09:00 17 февраля до 20:00 18 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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17 февраля в Ижевске компания ООО «УКС» проведут ремонт на изношенном участке теплосети в зоне проезжей части Шабердинского тракта (район Малиновой горы). Об этом сообщает пресс-служба компании.

- На время работ – с 09:00 17 февраля до 20:00 18 февраля, будет ограничено движение машин между улицами Чайковского и Балезинской. Также во время ремонта на участке будет заужена полоса проезжей части по направлению к району Малиновой горы. Для безопасности движения будет организована временная схема расстановки дорожных знаков, - сообщает пресс-служба.

В двух жилых домах 17 февраля с 10:00 до 17:00 тепло и горячую воду отключат. Еще в восьми домах и в одном соцобъекте тепловые ресурсы будут подавать со сниженными параметрами температуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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