Из-за ремонта теплосетей в Ижевске ограничат движение по нескольким улицам
17 февраля в Ижевске компания ООО «УКС» проведут ремонт на изношенном участке теплосети в зоне проезжей части Шабердинского тракта (район Малиновой горы). Об этом сообщает пресс-служба компании.
- На время работ – с 09:00 17 февраля до 20:00 18 февраля, будет ограничено движение машин между улицами Чайковского и Балезинской. Также во время ремонта на участке будет заужена полоса проезжей части по направлению к району Малиновой горы. Для безопасности движения будет организована временная схема расстановки дорожных знаков, - сообщает пресс-служба.
В двух жилых домах 17 февраля с 10:00 до 17:00 тепло и горячую воду отключат. Еще в восьми домах и в одном соцобъекте тепловые ресурсы будут подавать со сниженными параметрами температуры.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Ижевчанина осудят за ДТП, в котором пострадала его жена.
- Что интересного можно найти, взломав сайт глазовского пединститута? Житель Удмуртии решил узнать, и в отношении него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»