Завод «Ижсталь» увеличил объем экспорта в страны СНГ

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:16:24+03:00

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Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в 2019 году отгрузил потребителям из стран СНГ свыше 31 тыс. тонн металлопродукции, что на 8% больше, чем в 2018 году.

Завод экспортирует сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту в Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армению, Молдавию, Узбекистан. Поставки осуществляются через сбытовые компании Группы «Мечел» – «Мечел-Сервис», «Мечел Сервис Глобал», «Мечел-Сервис Казахстан» и «Мечел Сервис Бел» (Беларусь).

Одним из приоритетных экспортных рынков сбыта является Республика Беларусь, на долю которой приходится около 45% всех экспортных поставок в сраны СНГ. Среди потребителей ижсталевского металла такие известные белорусские предприятия, как МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш, Витебсклифт, Минский, Могилевский и Кобринский инструментальные заводы.

Так же «Ижсталь» поставляет продукцию в страны ЕС (Бельгию, Германию, Францию, Чехию, Болгарию, Турцию, Латвию), Сингапур и США.

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ИСТОЧНИК KP.RU