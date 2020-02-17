2020-02-17T11:00:39+03:00
Общество

Впервые в Удмуртию привезут скрипку Моцарта

Демонстрация скрипки завершит программу мероприятий, посвященных 180-летию Петра Чайковского
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Впервые в Удмуртию привезут скрипку Моцарта. Об этом рассказала директор «Музея-усадьбы П.И. Чайковского» - Татьяна Неганова в ходе пресс-конференции, посвященной значимым мероприятиям культурной жизни республики.

По словам Татьяны Негановой, 7 мая, в день рождения композитора Петра Ильича Чайковского, ожидается крупный праздник в Воткинске- световое шоу « Life & Fire» и грандиозный фейерверк и изюминкой всех мероприятий станет демонстрация скрипки Моцарта, которую привезут в Россию впервые и именно в Воткинск!

Также пройдет целый цикл мероприятий, посвященный 180-летию со дня рождения Чайковского. В них примут участие народный артист СССР Владимир Спиваков, художественный руководитель, дирижер и солист Юрий Башмет, Денис Мацуев, БСО под управлением Владимира Федосеева, Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е. Попова и многих других.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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