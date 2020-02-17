17 Февр. 2020 2020-02-17T11:00:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Впервые в Удмуртию привезут скрипку Моцарта. Об этом рассказала директор «Музея-усадьбы П.И. Чайковского» - Татьяна Неганова в ходе пресс-конференции, посвященной значимым мероприятиям культурной жизни республики.

По словам Татьяны Негановой, 7 мая, в день рождения композитора Петра Ильича Чайковского, ожидается крупный праздник в Воткинске- световое шоу « Life & Fire» и грандиозный фейерверк и изюминкой всех мероприятий станет демонстрация скрипки Моцарта, которую привезут в Россию впервые и именно в Воткинск!

Также пройдет целый цикл мероприятий, посвященный 180-летию со дня рождения Чайковского. В них примут участие народный артист СССР Владимир Спиваков, художественный руководитель, дирижер и солист Юрий Башмет, Денис Мацуев, БСО под управлением Владимира Федосеева, Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е. Попова и многих других.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вот это да! 5-летний ижевчанин принял участие в программе "Лучше всех" на Первом канале! О чем он рассказал ведущему Максиму Галкину.

ИСТОЧНИК KP.RU