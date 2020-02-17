Tele2 запустила облачные игры на 5G с NVIDIA

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:10:23+03:00

Сыграть в культового «Ведьмака» пользователи могут в одном из салонов Москвы

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Tele2 перезапустила зону облачных игр с GFN.RU, которая входит в глобальный альянс NVIDIA GeForce NOW Partner Alliance*. NVIDIA лидирует в мире облачного гейминга как компания, которая предложила пользователям по-настоящему стабильный сервис и запустила коммерческое решение.

Облачные игры на платформе GFN.RU доступны в пилотной зоне 5G во флагманском салоне Tele2 на Тверской улице, д. 25/9. Оператор предлагает пользователям почувствовать разницу при подключении сервиса к 4G и 5G. На территории сloud games* установлены два ноутбука: один из них подключен через Wi-Fi-роутер 5G к сети пятого поколения, второй через модем – к сети 4G. Игра выводится на экраны, и геймер может увидеть качество гейминга в различных технологиях.

Для демонстрации возможностей сети 5G Tele2 и GFN.RU выбрали «Ведьмак 3: дикая охота» (Witcher 3: Wild Hunt) как операционно требовательную игру класса «ААА» (высокобюджетные игры), наиболее наглядно показывающую разницу между 4G и 5G.

Графически сложные облачные игры не находятся на жестком диске пользователя, а обрабатываются на серверах GFN.RU. Поэтому облачные игры экономично расходуют заряд батареи устройства. Сервис позволяет геймеру играть на компьютере любой мощности. Главные условия для качества игры – быстрый интернет и минимальная задержка, поскольку команды с геймпада передаются на удаленный сервер с игрой.

При облачной игре даже на качественной сети 4G могут возникать проблемы – недостаточная поддержка красивой, но «тяжелой» графики, сложности с управлением. Технология 5G дает игрокам преимущества, прежде доступные только при кабельном подключении. Это видео в качестве 4К, короткий отклик и сверхвысокие скорости.

*ЭНВИДИА ДжиФорс НАУ Партнер Альянс, Клауд геймс

ИСТОЧНИК KP.RU