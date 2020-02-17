Благотворительный фонд «САФМАР» Михаила Гуцериева поддержал открытие скалодрома в Воткинске

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:12:45+03:00

Он обустроен в новом учебно-тренировочном центре по подготовке пожарно-спасательных подразделений Удмуртии

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В Воткинске торжественно открыли учебно-тренировочный центр по подготовке пожарно-спасательных подразделений Удмуртии. В здании площадью 4000 квадратных метров созданы все условия для проведения соревнований по пожарно-спасательном спорту, спортивному скалолазанию, легкой атлетике, единоборствам, волейболу и настольному теннису.

На новом скалодроме уже проходят тренировки. Фото: Сергей Грачев

- Такие комплексы есть далеко не в каждом субъекте России. Центр в Воткинске позволит вывести на новый уровень пожарно-спасательную службу Удмуртии, - отметил на открытии заместитель начальника Главного управления пожарной охраны МЧС России Владимир Дежкин.

Начальник Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин подчеркнул, что в новом учебно-тренировочном центре будут заниматься не только пожарные, спасатели и учащиеся Удмуртского кадетского корпуса ПФО. Комплекс открыт для всех жителей Воткинска.

К примеру, на скалодроме уже тренируются воспитанники эколого-биологического центра.

- Я бывал практически на всех скалодромах в Удмуртии. Этот – лучший! – доволен Алексей Исаев, тренер по спортивному туризму. – Условия на скалодроме приближены к природным, тут можно готовить спортсменов высочайшего класса.

Новый скалодром в Воткинске появился при поддержке благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева. Сертификат на его использование вручил Дмитрий Арсибеков, генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. Именно эта компания представляет в Удмуртии фонд «САФМАР».

Дмитрий Арсибеков поздравил спасателей с открытием учебно-тренировочного центра и вручил сертификат на использование скалодрома. Фото: Сергей Грачев

Высота скалодрома 12 метров, ширина - 10 метров. Оборудование сертифицировано и полностью соответствует требованиям проведения международных и всероссийских соревнований по спортивному скалолазанию. Кстати, этот вид спорта будет впервые включен в программу Олимпийских Игр-2020 в Токио. Теперь в Удмуртии есть все условия для его развития.

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ИСТОЧНИК KP.RU