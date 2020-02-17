Программы льготной ипотеки для бюджетников от ПСБ станут доступны для жителей Удмуртии

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:07:46+03:00

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Власти Удмуртии и ПСБ заключили соглашение о сотрудничестве по развитию льготного ипотечного кредитования в республике. Подписи под документом в Ижевске поставили Глава Удмуртии Александр Бречалов и Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков.

По словам руководителя региона, расширение возможностей граждан для приобретения доступного жилья является одним из приоритетов, обозначенных президентом России Владимиром Путиным, а потому развитие программ с предоставлением ипотечных кредитов по низким ставкам особенно важно. При этом жилья в республике строится все больше.

- В соответствии с майским указом президента к 2024 году средняя ставка по ипотеке должна снизиться до 8%. Об этом же говорил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сегодня мы видим значительный шаг в этом направлении. Запущен реально действующий механизм повышения качества жизни жителей Удмуртии, - отметил Александр Бречалов.

Как рассказал Петр Фрадков, программа льготного кредитования рассчитана на сотрудников бюджетных организаций республики, которые являются зарплатными клиентами ПСБ. Особо выгодные условия кредита будут предоставляться работникам, имеющим право на получение социальных выплат для улучшения жилищных условий.

Отметим, что банк является опорным для оборонно-промышленного комплекса, который представлен в регионе крупнейшими предприятиями.

- Мы эффективно работаем в части социально-экономического развития, финансовой поддержки предприятий ОПК, которые действуют на территории Удмуртии. Подписанное сегодня соглашение крайне важно, так как направлено на улучшение жилищных условий многих семей в краткие сроки. Делать ипотеку доступнее для населения и повышать его финансовую грамотность является одной из приоритетных задач для банка. Мы предоставляем ипотеку на хороших условиях, ставка составляет около 8%, при том, что средняя по рынку - 9%. А такие спецпродукты, как "Семейная ипотека», направлены на улучшение жилищных условий семей с маленькими детьми. Это, по сути, социальное стимулирование работников бюджетной сферы, - отметил господин Фрадков.

Льготный кредит можно оформить на покупку квартиры на первичном и вторичном рынке, кроме того, есть возможность рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости. Таким образом, по программе «Семейная ипотека» минимальная ставка составит 3,99% годовых в рублях, включая рефинансирование. По программам «Новостройка», «Вторичный рынок» и «Рефинансирование» ПСБ предоставит дисконт от 0,3% до 0,8% к базовым ставкам.

В качестве первоначального взноса можно использовать не только материнский капитал, но и субсидию из регионального бюджета. Таким образом, покупателю квартиры нужно будет при получении кредита в ПСБ внести не менее 5% собственных средств от стоимости жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU