Квитанции с корректировкой по отоплению начали получать ижевчане
Ижевчане начали получать квитанции с корректировкой по отоплению. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала АО «Энергосбыт Плюс».
- В феврале жители Ижевска получили квитанции с измененным индивидуальным значением норматива по отоплению, рассчитанного по показаниям ОДПУ тепловой энергии за 2019 год. Такая корректировка проводится ежегодно, в первом квартале года, следующего за расчетным, - говорится в сообщении.
При этом в 2020 году для большинства многоквартирных домов Ижевска корректировка пройдет в два этапа.
- На первом этапе было изменено значение индивидуального норматива по отоплению, что отражено в квитанциях за январь 2020г. На втором этапе, в квитанциях за февраль 2020г., будет отображена корректировка суммы за отопление исходя из фактически потребленного за 2019 год объема тепловой энергии на отопление по показаниям общедомового прибора учета, - сообщает пресс-служба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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