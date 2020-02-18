13 жителей Удмуртии будут судить за организацию подпольного парфюмерного завода

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:59:07+03:00

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В Удмуртии будут судить 13 местных жителей, которых обвиняют в организации подпольного парфюмерного завода. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что обвиняемые в Ижевске незаконно производили парфюмерную и косметическую продукцию. На упаковку наносили товарные знаки известных брендов и сбывали в Москве и Московской области. Ущерб составил более 860 млн рублей, - сообщает пресс-служба.

Также обвиняемые незаконно производили алкогольную продукцию и продавали ее под видом косметического лосьона в регионах России. Противоправная деятельность участников группы была пресечена сотрудниками МВД по республике, Управления ФСБ России по Удмуртии при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

В ходе обысков обнаружены линии по производству и розливу готовой продукции, станки и спецоборудование, этикетки, тара, более 500 тысяч упаковок с нанесенными на них чужими товарными знаками, свыше 1000 литров готовой парфюмерной продукции, более 68 тонн немаркированного алкоголя. Для изъятия понадобилось восемь КамАЗов.

Уголовное дело направлено в суд, теперь обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/761494" frameborder="0"></iframe> Задержание организаторов подпольного парфюмерного завода в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU