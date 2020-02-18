13 жителей Удмуртии будут судить за организацию подпольного парфюмерного завода
В Удмуртии будут судить 13 местных жителей, которых обвиняют в организации подпольного парфюмерного завода. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что обвиняемые в Ижевске незаконно производили парфюмерную и косметическую продукцию. На упаковку наносили товарные знаки известных брендов и сбывали в Москве и Московской области. Ущерб составил более 860 млн рублей, - сообщает пресс-служба.
Также обвиняемые незаконно производили алкогольную продукцию и продавали ее под видом косметического лосьона в регионах России. Противоправная деятельность участников группы была пресечена сотрудниками МВД по республике, Управления ФСБ России по Удмуртии при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
В ходе обысков обнаружены линии по производству и розливу готовой продукции, станки и спецоборудование, этикетки, тара, более 500 тысяч упаковок с нанесенными на них чужими товарными знаками, свыше 1000 литров готовой парфюмерной продукции, более 68 тонн немаркированного алкоголя. Для изъятия понадобилось восемь КамАЗов.
Уголовное дело направлено в суд, теперь обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Задержание организаторов подпольного парфюмерного завода в Ижевске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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