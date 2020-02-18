«Дай Бог, чтобы она не сдавалась»: министр спорта Удмуртии оценил желание Алины Загитовой продолжить карьеру

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:27:10+03:00

Ранее он поддержал решение фигуристки об уходе из большого спорта

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Несколько дней назад в интервью японскому телевидению Алина Загитова заявила о возможном возвращении в большой спорт. Напомним, решение о приостановке карьеры олимпийская чемпионка приняла в декабре прошлого года. Возможность возвращения фигуристки журналисту «Комсомолки» прокомментировал министр спорта Удмуртии Александр Варшавский.

- Фигурное катание - это динамично меняющийся вид спорта, возможны определенные изменения в правилах, которые дадут возможность Алине вернуться в спорт высших достижений, - заявил министр.

По словам Александра Варшавского, выходы Алины Загитовой на лед - всегда праздник.

- Мы будем ее поддерживать вне зависимости от того, какой результат она завоюет. Мы будем рады, и дай Бог, чтобы она не сдалась.

Отметим, Алина Загитова заявила о желании приостановить спортивную карьеру в декабре прошлого года. Тогда же министр спорта допускал вероятность того, что Алина Загитова вернется в большой спорт.

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О продолжении карьеры Алина Загитова фильм интервью 2020.02.16.Алина: сложный вопрос. Я еще пока для себя не решила. Но абсолютно точно могу сказать, что я хочу довести свою программу до совершенной версии. Чтобы не потерять форму и мне как-то совесть, наверное, уже не позволяет сидеть и ничего не делать. Хочется всегда что-то делать.Это уже привычка спортсмена. Так, чтобы у меня....чтоб это было, знаете, не то же самое, что у меня было... хочу разучить новые элементы. На следующий сезон я попытаюсь выйти на новый уровень и вернуться к соревнованиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU