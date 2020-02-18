2020-02-18T13:27:20+03:00
Общество

Чемпионат для карапузов пройдет в Ижевске

Открыта регистрация участников
Анастасия Волкова
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4 апреля в спортивном коворке «Арена» пройдет 4 бесплатный чемпионат для самых маленьких ижевчан «Карапузы, на старт!». Участие в нем смогут принять малыши от 7 месяцев до 2 лет. Родители, торопитесь зарегистрировать своего ребенка! Количество мест ограничено.

2 шага до участия:

1. Оставить заявку по этой ссылке, указав имя одного из родителей ребенка, контактный телефон, почту и имя самого малыша.

2. На указанный электронный адрес в течение 3 рабочих дней придет письмо, в котором будут указаны время, место, дата проведения забега. Здесь же можно будет узнать, в какой возрастной категории сможет выступить ребенок.

Готово! Можно начинать тренироваться.

Положение о проведении 4 чемпионата от «Комсомольской правды» «Карапузы, на старт!».

Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке из получения узнайте по телефонам. 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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