2020-02-18T16:08:43+03:00
Общество

Что появится на месте детского лагеря «Волна» под Ижевском

Территория лагеря была продана
Мария ХАФИЗОВАДарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий СурнинФото: Дмитрий Сурнин
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В соцсетях жители Ижевска стали бурно обсуждать презентацию одной из строительных компаний города плана застройки территории, где раньше был детский лагерь «Волна». Журналист «Комсомолки» узнал, действительно ли территория будет застраиваться.

– Детский лагерь «Волна» был продан. Теперь его владельцем (и владельцем земельного участка, соответственно) является ООО « Премьер». На данный момент на той территории и в Генеральном плане, и в ПЗЗ (Правила землепользования и застройки. – Прим. ред.) Ижевска зона рекреации. То есть жилье там строить нельзя. Мне неизвестно о том, чтобы была оформленная инициатива о внесении изменений в Генеральный план и ПЗЗ, – сказал министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин. – Построить жилье там без изменения в документацию невозможно. Напоминаю, что внесение изменений в ПЗЗ и Генплан Ижевска – это полномочия Правительства Удмуртии. В свою очередь, Генеральный план мы не будем менять до разработки стратегии пространственного развития. А это публичный процесс и стратегия будет официально представлена «Центром дизайна и развития городской среды УР.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Также Дмитрий Сурнин обратился к застройщикам города.

- Не можем запретить вам строить планы, рисовать эскизы жилья в рекреационной зоне и проводить тайные, закрытые презентации. Это ваше право. Но мне кажется, что именно такое отношение к общественности в итоге формирует негативное мнение о застройщиках. Данную территорию мы берем под особенный контроль и будем информировать общественность о всех инициативах, - отметил министр.

По словам представителя базы отдыха «Волна», земля находится в аренде и лагерь уже не работает более двух лет. Территория используется под частные корпоративные мероприятия и другие ивенты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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