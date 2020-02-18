7 школ и 9 детских садов Удмуртии было закрыто на карантин на прошлой неделе
В Удмуртии на прошлой неделе были закрыты на карантин 7 школ и 9 детских садов. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
- На прошедшей неделе в целях предупреждения распространения гриппа и ОРВИ полностью был закрыт БПОУ УР «Дебесский политехникум», 7 школ (в Кизнерском, Сюмсинском, Завьяловском, Увинском, Граховском, Дебесском, Каракулинском районах) и 9 детских садов (в Сюмсинском, Воткинском, Можгинском, Игринском, Дебесском, Граховском районах), - говорится в сообщении.
В столице Удмуртии за медпомощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 8646 человек, в том числе 6154 ребенка. Уровень заболеваемости ОРВИ среди жителей Ижевска был выше эпидпорога на 17,5%.
Эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей уровня заболеваемости было зарегистрировано в Граховском, Дебесском, Кезском районах, г. Сарапуле, г. Ижевске и г. Воткинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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