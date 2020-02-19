2020-02-19T06:06:15+03:00
Общество

В 2019 году ОАО «РЖД» инвестировала в Удмуртию более 3 млрд рублей

На данный момент продолжается обновление техники
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

В 2019 году ОАО «Российские железные дороги» инвестировали в Удмуртию более 3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на начальника Горьковской железной дороги Анатолия Лесуна.

- За прошлый год инвестиции ОАО «РЖД» в Удмуртскую Республику составили порядка 3 млрд рублей. Из 5 приобретенных рельсовых автобусов 4 мы поставили в Удмуртию. Обновили 1 тепловоз. Мы продолжим обновление техники. В этом году начнем строительство 8-квартирного дома в Балезино для наших сотрудников, - поделился планами Анатолий Лесун.

На встрече главе региона показали новый рельсовый автобус РА-3, который запущен в январе до станции Балезино, а 18 февраля впервые отправился до Глазова.

- Впереди большие амбициозные проекты. Это комбинированный авто и железнодорожный вокзал в Можге, к его строительству мы уже приступили. Это серьезные инвестиции в Балезино. Это замена подвижного состава. Сегодня мы обсудим новые проекты взаимовыгодного сотрудничества, - отметил Александр Бречалов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Что появится на месте детского лагеря «Волна» под Ижевском.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Онлайн: глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей
Мужчина из Удмуртии проведет почти год в исправительной колонии из-за долгов
Двое молодых людей из Удмуртии, угрожая убийством, изнасиловали девушку
В 2019 году ОАО «РЖД» инвестировала в Удмуртию более 3 млрд рублей
В Удмуртии появилась команда «Ижсталь», в составе которой девушки
Семейные разборки: как ижевчанам делить имущество после развода
Сильнейшие боксеры поборются за командный Кубок России по боксу в Ижевске
Снег начнут вывозить из частного сектора Ижевска перед паводком
Ижевский тротуар, на котором получила травму девочка-подросток, почистили
Что появится на месте детского лагеря «Волна» под Ижевском
7 школ и 9 детских садов Удмуртии было закрыто на карантин на прошлой неделе
«Учусь на врача, но избегаю их»: студентка медакадемии из Ижевска попала на федеральное ТВ
Жителя Пермского края подозревают в сбыте крупной партии наркотиков в Удмуртии
В ДТП с фурой погибли двое жителей Удмуртии
Чемпионат для карапузов пройдет в Ижевске
13 жителей Удмуртии будут судить за организацию подпольного парфюмерного завода
«Дай Бог, чтобы она не сдавалась»: министр спорта Удмуртии оценил желание Алины Загитовой продолжить карьеру
Порыв в районе улицы Орджоникидзе произошел в Ижевске
«Хочу открыть учебники и повторить некоторые события»: глава Удмуртии попробовал сдать ЕГЭ по истории
Ледовый городок на Центральной площади в Ижевске начнут разбирать
Жительницу Удмуртии завалило сошедшим с крыши снегом
Продажу зажигалок несовершеннолетним могут ограничить в Удмуртии