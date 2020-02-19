В 2019 году ОАО «РЖД» инвестировала в Удмуртию более 3 млрд рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:06:15+03:00

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В 2019 году ОАО «Российские железные дороги» инвестировали в Удмуртию более 3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на начальника Горьковской железной дороги Анатолия Лесуна.

- За прошлый год инвестиции ОАО «РЖД» в Удмуртскую Республику составили порядка 3 млрд рублей. Из 5 приобретенных рельсовых автобусов 4 мы поставили в Удмуртию. Обновили 1 тепловоз. Мы продолжим обновление техники. В этом году начнем строительство 8-квартирного дома в Балезино для наших сотрудников, - поделился планами Анатолий Лесун.

На встрече главе региона показали новый рельсовый автобус РА-3, который запущен в январе до станции Балезино, а 18 февраля впервые отправился до Глазова.

- Впереди большие амбициозные проекты. Это комбинированный авто и железнодорожный вокзал в Можге, к его строительству мы уже приступили. Это серьезные инвестиции в Балезино. Это замена подвижного состава. Сегодня мы обсудим новые проекты взаимовыгодного сотрудничества, - отметил Александр Бречалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU