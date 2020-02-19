В «Удмуртнефти» прошел отборочный тур корпоративного фестиваля«Роснефть зажигает звезды»

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:48:47+03:00

Он проходит уже десятый год

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Десятый год подряд фестиваль дает возможность раскрыть творческие таланты нефтяникам, их детям и ученикам «Роснефть-классов».

Более 100 участников представили 45 номеров в четырех номинациях - хореография, вокал, эстрадно-цирковой и оригинальный жанр, вокально-инструментальные ансамбли. Юбилейный фестиваль получился не только ярким и разножанровым, но и интернациональным. В одной из самых конкурентных номинаций «Вокал» - песни прозвучали на русском, татарском, английском и французском языках. А в номинации «Хореография» на сцене были представлены испанский, дагестанский, удмуртский танец и даже ирландский степ.

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На протяжении фестиваля также была организована выставка работ, представленных в номинации «Отражение». К юбилею фестиваля художественные произведения и фотоработы были посвящены теме «Мой фестиваль».

Оценивали работы и творческие номера участников известные деятели искусства и заслуженные работники культуры Удмуртии, а также руководство предприятия.

16 лучших творческих номеров, а также 6 живописных работ и фотографий продолжат борьбу на зональном туре.

Информация от партнеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU