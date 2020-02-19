2020-02-19T12:03:03+03:00
Спорт

Регулярный чемпионат ВХЛ команда «Ижсталь» завершила победой над «Горняком»

Игра прошла 18 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ХК ГорнякФото: ХК Горняк
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В Учалах прошла последняя игра регулярного чемпионата ВХЛ между местной командой «Горняк» и ижевским клубом «Ижсталь». Встреча завершилась победой сталеваров.

В основное время команды шли наравне. Со счетом 2:2 начался овертайм, который прошел без заброшенных шайб. В серии буллитов уверенная игра в «рамке» Дениса Костина и точные броски в исполнении Антона Кочурова и Александра Яремчука принесли «Ижстали» боевую победу - третью в выездной серии и последнюю в этом сезоне.

- Матч был насыщенный. Команды терпеливо играли, старались, бились. Счёт небольшой, дело дошло до буллитов. Обе команды старались. Разные задачи у нас: «Горняк» готовится к плей-офф, мы же хотели завершить чемпионат на приятной ноте. У нас все получилось. Да, в буллитах нам улыбнулась удача - мы забили на один гол больше, победили. Всех болельщиков - с победой! - отметил главный тренер команды.

Команда приняла решение никому не вручать переходящий приз - макет автомата Калашникова. Его достойны все игроки «Ижстали»!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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