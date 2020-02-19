2020-02-19T06:51:54+03:00
Общество

Мужчина из Удмуртии проведет почти год в исправительной колонии из-за долгов

Он не платил алименты
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии местный житель проведет в исправительной колонии общего режима из-за долгов по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.

- Мужчина обязан был выплачивать алименты своему несовершеннолетнему сыну. Но не устраивался официально на работу и не помогает сыну. Мужчина задолжал 320 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил в суд материалы для привлечения должника к административной ответственности, - сообщает пресс-служба.

В отношении должника возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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