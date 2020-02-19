«Ростелеком» подключил к гигабитному интернету первый многоквартирный дом в Ижевске

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:04:48+03:00

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«Ростелеком» подключил к гигабитной оптической сети многоквартирный дом «Токио» в жилом комплексе «4 столицы» в Ижевске. Оператор оборудовал строение видеонаблюдением и интеллектуальными домофонами.

Порядка 250 семей смогут воспользоваться цифровыми сервисами компании и подключить в квартире интернет на скорости 1 Гбит/с.

- Совместно с застройщиками мы создаем дома, которые становятся элементами умного города, - рассказал Евгений Софронов, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком». - Прокладка коммуникаций осуществляется на стадии возведения дома. Это дает новоселам возможность подключить цифровые сервисы сразу после заселения».

С помощью домофонов жильцы смогут дистанционно открывать дверь посетителям одним нажатием кнопки на смартфоне. Хозяин увидит гостя на экране смартфона и решит, впускать его или нет.

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Под видеонаблюдением – придомовая территория дома, лифты и лестничные холлы. Видео хранится в надежном облаке «Ростелекома». При возникновении нештатных ситуаций каждый владелец сможет посмотреть запись в мобильном приложении.

- В доме, оснащенном современными цифровыми сервисами, удобно и безопасно жить. Жильцы будут спокойны за детей, играющих во дворах, и за машины, оставленные на парковках. Умный домофон сообщит, кто приходил в гости, а камеры – проконтролируют чистоту и порядок на придомовой территории, - прокомментировал Григорий Рогожников, главный инженер девелоперской компании ООО «Калинка Групп».

Компания предлагает клиентам специальные пакеты цифровых услуг. Узнать подробную информацию и оставить заявку на их подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании www.rt.ru или по телефону 8-800-1000-800.

Информация от партнера.

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ИСТОЧНИК KP.RU