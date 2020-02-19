2020-02-19T12:08:02+03:00
Общество

«В больнице хочется не выздороветь, а быстрее умереть»: глава Удмуртии рассказал о состоянии больниц республики

А также отметил главную проблему здравоохранения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Очень много поступает сообщений о плохом состоянии больниц в Удмуртии. 19 февраля на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) глава республики Александр Бречалов рассказал о главных проблемах в сфере здравоохранения.

Александр Бречалов рассказал, сколько врачей не хватает в Удмуртии и как правительство решает проблему

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- Мы не зря начали программу «Большой ремонт», в этом году будем его продолжать. В ГКБ №8 на данный момент проходит ремонт, там также поменяют окна. В том числе будет косметический ремонт в палатах. Жуткое состояние было в наших больницах – ремонтируем! Один пациент мне как-то писал, что в наших больницах хочется быстрее умереть, чем выздороветь, - рассказал Александр Владимирович.

Также глава региона выделил главную проблему в этой сфере.

- Проблема - это дефицит врачей и медперсонала. Не хватает 147 врачей и более тысячи иного медперсонала. Хочу сделать объявление: если кто по каким-то причинам ушел из профессии и хочет вернуться. Обратитесь в Минздрав, мы разработали спецпрограмму переобучения, выделили на это средства и готовы помочь вам вернуться в профессию, - сказал глава республики.

Глава региона отметил, что сейчас уже есть позитивные результаты и получается возвращать и привлекать к работе врачей из других регионов, но пока темпы недостаточные.

Утро с Главой Удмуртии 19.02.20.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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