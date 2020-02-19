Жителя Удмуртии будут судить за организацию и проведение азартных игр
В Удмуртии будут судить 37-летнего ижевчанина, который обвиняется в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Установлено, что обвиняемый незаконно проводил азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в двух помещениях в Ижевске, при этом получая доход, - говорится в сообщении.
Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена в результате проведенных следователем совместно с сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Удмуртии следственных и оперативных мероприятий.
Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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