2020-02-19T14:59:11+03:00
Общество

«Сожительница – это бесплатная проститутка»: ижевчанин потребовал прокуратуру проверить слова протоиерея

Ижевчанин считает, что такие высказывания могут оскорбить неограниченный круг лиц
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Ижевчанин Андрей Мерзляков обратился в прокуратуру с просьбой проверить слова протоиерея Дмитрия Смирнова о сравнении гражданских жен с проститутками. Журналист «Комсомолки» узнал подробности ситуации.

— Если женщина живет в так называемом гражданском браке с мужчиной — кто она? Какой у нее статус? Никакого. Она просто оказывает услуги, как бесплатная проститутка. Но признаться в этом не хочет, — цитирует протоиерея «Комсомольская правда».

Ижевчанин считает, что такое выражение может оскорбить неограниченный круг лиц.

— Я делаю вывод, что он в первую очередь говорил о сожительстве мужчины и женщины. Он сравнил таких женщин с бесплатными проститутками. Я не согласен с его словами. Да я подал заявление в прокуратуру. Считаю, что в этом нет ничего сложного,—заявил Андрей журналисту.

Места совершения правонарушения мужчина не знает, поэтому обратился в надзорный орган по месту жительства. Скорее всего, обращение перенаправят по месту совершения правонарушения.

— Если передадут в другой регион, я обжаловать не буду, смысла нет. Будем оттуда ждать ответа. Если будет отказ, обжалую вышестоящему прокурору. Если будет положительный ответ — все хорошо, гражданина привлекут. Но я лично в этом сомневаюсь, — говорит ижевчанин.

КСТАТИ

В Русской православной церкви призвали не воспринимать эти слова буквально, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на «Интерфакс». По словам заместителя главы синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, священник хотел привлечь внимание к теме безответственности мужчин, который в «гражданских браках» забывают о своих обязанностях.

А ЕЩЕ

Из-за протоиерея уже не первый раз разразился скандал. В прошлом году он заявил, что мужчины умнее женщин и признался в том, что бил своего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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