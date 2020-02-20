Посетители зоопарка Удмуртии смогут покататься на собачьей упряжке

20 Февр. 2020 2020-02-20T06:32:06+03:00

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В зоопарке Удмуртии теперь можно не только увидеть, как живут звери, но и с ветерком прокатиться на собачьей упряжке. Очаровательные хаски будут ждать гостей каждую субботу и воскресенье с 13:30 до 14:30.

- Чтобы прокатиться в компании с озорными собаками, следуйте по направлению к вольеру тигров. Далее о катании на собачьих упряжках вам помогут сориентироваться указатели, - рассказали в пресс-службе зоопарка. – К тому же, такая поездка - уникальная возможность познакомиться с культурой северных народов. Ездовые собаки тысячелетия сопровождали и сопровождают жизнь чукчей, эскимосов и других северных народов, помогают им выживать в суровых условиях. Это настоящие трудяги и отличные друзья. Хаски очень добры к человеку и искренне счастливы общению с детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU