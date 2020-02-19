На перекрестке улиц Советская-Коммунаров в Ижевске временно отключат светофоры
В Ижевске на перекрестке улиц Советская-Коммунаров 20 февраля временно отключат светофоры. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- С 09:30 до 12:00 будет отключен светофор на перекрестке улиц Советская-Коммунаров. Отключение связано с проведением ремонтных работ МРСК Центра и Приволжья, - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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