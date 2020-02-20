Суд прекратил уголовное преследование ижевского врача по делу о гибели малолетнего ребенка

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:17:45+03:00

Истек срок давности, и ее вина так и не была доказана

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Устиновский районный суд города Ижевска прекратил уголовное преследование врача-инфекциониста Надежды Гузнищевой. Судебное заседание прошло 19 февраля. Ее обвиняли в причинении смерти ребенку по неосторожности.

По версии следствия, во время приема на дежурстве 6 января 2018 года она не оказала двухлетнему малышу должную помощь и не осуществила госпитализацию, из-за чего он скончался на следующий день в другой больнице.

– Это не позволило своевременно и правильно диагностировать наличие заболевания, назначить и провести необходимое лечение, что явилось фактором, способствовавшим усугублению тяжести состояния больного, в результате чего на следующий ребенок скончался, – говорится в материалах следствия.

В рамках судебного разбирательства провели экспертизу, которая выявила прямую причинно-следственную связь между «ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей» и смертью малыша. Но с результатом этой экспертизы сторона защиты не согласна.

– Была проведена экспертиза, но она не была при этом научно обоснована. И весь судебный процесс мы доказывали это. Приглашали специалистов, профессоров, академиков. Мы писали несколько раз ходатайство о том, что просим провести повторную судебно-медицинскую экспертизу за пределами республики, – рассказала журналисту «Комсомолки» Надежда Гузнищева.

После начала судебных тяжб прошло два года, в итоге истек срок давности совершения преступления. За это время вина Надежды так и не была доказана. Поэтому суд с согласия сторон принял решение о прекращении уголовного преследования. Отец погибшего ребенка отказался комментировать ситуацию без своего юриста.

Напомним, в ноябре 2019-го профсоюз «Действие» организовал митинг в поддержку Надежды Гузнищевой, называя это дело «необоснованным уголовным преследованием».

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ИСТОЧНИК KP.RU