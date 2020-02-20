2020-02-20T07:17:45+03:00
Общество

Суд прекратил уголовное преследование ижевского врача по делу о гибели малолетнего ребенка

Истек срок давности, и ее вина так и не была доказана
Дмитрий Бикин
Поделиться:
ФОТО: Дмитрий БИКИНФОТО: Дмитрий БИКИН
Изменить размер текста:

Устиновский районный суд города Ижевска прекратил уголовное преследование врача-инфекциониста Надежды Гузнищевой. Судебное заседание прошло 19 февраля. Ее обвиняли в причинении смерти ребенку по неосторожности.

По версии следствия, во время приема на дежурстве 6 января 2018 года она не оказала двухлетнему малышу должную помощь и не осуществила госпитализацию, из-за чего он скончался на следующий день в другой больнице.

– Это не позволило своевременно и правильно диагностировать наличие заболевания, назначить и провести необходимое лечение, что явилось фактором, способствовавшим усугублению тяжести состояния больного, в результате чего на следующий ребенок скончался, – говорится в материалах следствия.

В рамках судебного разбирательства провели экспертизу, которая выявила прямую причинно-следственную связь между «ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей» и смертью малыша. Но с результатом этой экспертизы сторона защиты не согласна.

– Была проведена экспертиза, но она не была при этом научно обоснована. И весь судебный процесс мы доказывали это. Приглашали специалистов, профессоров, академиков. Мы писали несколько раз ходатайство о том, что просим провести повторную судебно-медицинскую экспертизу за пределами республики, – рассказала журналисту «Комсомолки» Надежда Гузнищева.

После начала судебных тяжб прошло два года, в итоге истек срок давности совершения преступления. За это время вина Надежды так и не была доказана. Поэтому суд с согласия сторон принял решение о прекращении уголовного преследования. Отец погибшего ребенка отказался комментировать ситуацию без своего юриста.

Напомним, в ноябре 2019-го профсоюз «Действие» организовал митинг в поддержку Надежды Гузнищевой, называя это дело «необоснованным уголовным преследованием».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мужчина из Удмуртии проведет почти год в исправительной колонии из-за долгов

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Удмуртии напал на полицейских с ножом
У ижевчанина за долги забрали «Лексус»
В Удмуртии завершился региональный этап «Золотой шайбы»
Врач-инфекционист из Удмуртии не ответит за смерть ребенка
На улице Буммашевской в Ижевске провалился асфальт
Ижевчане смогут выбрать главную звезду Дня города
Пропавшего 51-летнего ижевчанина нашли на границе Удмуртии с Пермским краем
Суд прекратил уголовное преследование ижевского врача по делу о гибели малолетнего ребенка
Посетители зоопарка Удмуртии смогут покататься на собачьей упряжке
На перекрестке улиц Советская-Коммунаров в Ижевске временно отключат светофоры
В рамках образовательного интенсива «Городские практики» в Ижевске проведет лекцию главный архитектор Барселоны
Сенсационное заявление тренера Алины Загитовой: «Я исключала ее из нашей группы»
«Сожительница – это бесплатная проститутка»: ижевчанин потребовал, чтобы прокуратура проверила слова протоиерея
Жителя Удмуртии подозревают в принуждении к совершению сделки
В ДТП на трассе Удмуртии погиб неизвестный мужчина
Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске
Двух человек задержали на улице Авангардной в Ижевске за хранение наркотиков
Неравнодушные ижевчане сняли квартиру для бездомной пенсионерки, а владельцы помещения не пустили ее
Глава Удмуртии рассказал, когда в республике введут налог на самозанятых
Асфальтовый завод начал работать в Ижевске
Жителя Удмуртии будут судить за организацию и проведение азартных игр
«В больнице хочется не выздороветь, а быстрее умереть»: глава Удмуртии рассказал о состоянии больниц республики
В ближайшие три года в Удмуртии начнут ремонтировать мосты
«Ростелеком» подключил к гигабитному интернету первый многоквартирный дом в Ижевске
Регулярный чемпионат ВХЛ команда «Ижсталь» завершила победой над «Горняком»
В «Удмуртнефти» прошел отборочный тур корпоративного фестиваля«Роснефть зажигает звезды»
Онлайн: глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей
Мужчина из Удмуртии проведет почти год в исправительной колонии из-за долгов