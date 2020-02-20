2020-02-20T07:11:05+03:00
Общество

Пропавшего 51-летнего ижевчанина нашли на границе Удмуртии с Пермским краем

Чудом удалось избежать трагедии
Анастасия Волкова
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ФОТО: ПСО "Регион 18"ФОТО: ПСО "Регион 18"
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Пропавшего 51-летнего ижевчанина, который страдает потерей памяти, нашли на границе Удмуртии с Пермским краем. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательной службы «Регион 18».

Оказалось, что мужчина самовольно покинул центр реабилитации в Екатеринбурге еще 8 февраля. У него не было при себе ни денег, ни документов, ни телефона.

- К счастью, родственники, понимая его состояние, заранее пришили к его одежде свои номера телефонов. И это принесло свои плоды: через пару дней раздался звонок: оказалось, мужчина двигается автостопом, и уже доехал до Перми, - говорят в отряде.

К поискам подключился пермский поисковый отряд. Мужчину обнаружили 12 февраля и довезли до границы регионов. Из Ижевска в это время выехали волонтеры «Региона 18» вместе с дочерью пропавшего. К утру семья была доставлена домой, в Ижевск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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